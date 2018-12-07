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Бизнес и законодательство 07.12.2018 17:49

AzerGold улучшило оценку доходов от разработки месторождения Филизчай

Доходы Азербайджана от разработки месторождения полиметаллических руд Филизчай составят до 10 млрд манатов, заявил глава ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов.

«На месторождении имеются запасы меди, свинца, цинка, серебра. Оно входит число крупнейших месторождений Европы. Если раньше мы планировали, что доходы от разработки этого месторождения составят 6 млрд манатов, то последние исследования показали, что доходы могут увеличиться до 10 млрд манатов», - сказал сказал З.Ибрагимов в пятницу на мероприятии "Эффективное использование природных ресурсов в промышленности".

Ранее сообщалось, что по проекту разработки месторождения Филизчай до конца 2018 года международная консалтинговая компания «SRK Consulting” подготовит предварительный оценочный документ.

Месторождение Филизчай по своим запасам считается вторым в Европе и входит в десятку месторождений полиметаллических руд в мире. Впервые запасы этого месторождения были подтверждены в 1967 году и в 1983 году Центральной комиссией запасов СССР.

Запасы месторождения Филизчай превышают 120 млн тонн. Суммарное содержание в руде таких металлов как медь, цинк и свинец составляет 6-8%, удельный вес золота и серебра – в среднем 0,65 и 50 гр/тонну соответственно. Кроме того, в состав руды с этого месторождения входят: кадмий, висмут, селен и теллур. Месторождение Филизчай может в течение 50 лет служить сырьевой базой для горнопромышленного комплекса, который планируется создать в Азербайджане.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемед.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФИЛИЗЧАЙ, ДОХОДЫ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]