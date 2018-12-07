Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9

Nar принял успешное участие в четырехдневной 24-й международной выставке телекоммуникаций и информационных технологий BakuTel-2018 и представил свои последние продукты.

В течение всего периода выставки стенд мобильного оператора привлекал большое внимание посетителей, и за эти дни стенд Nar посетило более 8 тысячи человек. Продукты Nar TV и Nar Wi-Fi также привлекли большое внимание гостей. Участники выставки имели возможность познакомиться с последними продуктами мобильного оператора и в то же время протестировать их лично. Также на стенде были организованы интересные презентации, конкурсы и различные игры. Благодаря интересным презентациям и потоку посетителей стенд Nar был назван «Лучший корпоративный стиль» стендом выставки.

Конкурсы, проведенные на стенде Nar в ходе выставки, прошедшей в Бакинском выставочном центре с 4 по 7 декабря 2018 года, вызвали огромный интерес среди гостей. Также, был объявлен победитель главного конкурса, проводимого в течение 4 дней выставки. Победитель Севда Идрагимова получила современный смартфон Samsung Galaxy Note 9.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7300 базовых станций и охватывающей 97% территории страны.