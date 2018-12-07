Конфликт в Афганистане может быть разрешен только через внутриполитические переговоры, считают в США

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ходе переговоров в МИД России подтвердил позицию Вашингтона о том, что решение афганской проблемы должно быть найдено народом этой страны без вмешательства извне, заявили в пятницу в американском посольстве в Москве.
"Спецпредставитель США вновь подтвердил, что разрешение конфликта в Афганистане может быть достигнуто только путем переговоров о политическом урегулировании и что, в конечном счете, будущее страны должно быть определено афганским народом, а не навязано силами извне", - говорится в сообщении американской дипмиссии, поступившем в "Интерфакс".
В нем отмечается, что "и Соединенные Штаты, и Россия выиграют от политического урегулирования в Афганистане, которое будет способствовать сокращению террористической и наркотической угроз, укреплению экономического сотрудничества и положит конец длящейся уже 40 лет войне внутри страны".
З.Халилзад в пятницу в Москве провел встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором Второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым и заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, "чтобы обсудить, как способствовать налаживанию инклюзивного мирного процесса в Афганистане", отметили в посольстве США.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»