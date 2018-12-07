Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9335 RUR   0.0255 GBR   2.1717 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.49 -1.40 Brent 60.06 -1.50

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.12.2018 20:49

Конфликт в Афганистане может быть разрешен только через внутриполитические переговоры, считают в США

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ходе переговоров в МИД России подтвердил позицию Вашингтона о том, что решение афганской проблемы должно быть найдено народом этой страны без вмешательства извне, заявили в пятницу в американском посольстве в Москве.

"Спецпредставитель США вновь подтвердил, что разрешение конфликта в Афганистане может быть достигнуто только путем переговоров о политическом урегулировании и что, в конечном счете, будущее страны должно быть определено афганским народом, а не навязано силами извне", - говорится в сообщении американской дипмиссии, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что "и Соединенные Штаты, и Россия выиграют от политического урегулирования в Афганистане, которое будет способствовать сокращению террористической и наркотической угроз, укреплению экономического сотрудничества и положит конец длящейся уже 40 лет войне внутри страны".

З.Халилзад в пятницу в Москве провел встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором Второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым и заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, "чтобы обсудить, как способствовать налаживанию инклюзивного мирного процесса в Афганистане", отметили в посольстве США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Трамп не исключил возможности посещения Афганистана В Пентагоне считают, что убийство шефа полиции афганской провинции Кандагара не повлияет на уровень безопасности в регионе США осуждают нападение на руководство афганской провинции Кандагар - Помпео США перестраивают тактику действий своих войск в Афганистане - шеф Пентагона США осудили теракт в Кабуле и заявили о поддержке правительства Афганистана Глава Пентагона считает, что талибы в ближайшие недели активизируют бои за город Газни

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]