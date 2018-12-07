Пресс-релиз

10 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку будут проказаны видеосюжеты о материалах из фонда Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург), рассказывающих о первом русском кругосветном путешествии под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. 215 лет назад участники первой русской кругосветной экспедиции - мореплаватели, военные и ученые внесли значительный вклад в географическую науку, стерев с карты ряд несуществующих островов и уточнив положение существующих.
Начало – в 10:30 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»