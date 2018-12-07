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07.12.2018 17:59

Пресс-релиз

10 декабря 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку будут проказаны видеосюжеты о материалах из фонда Президентской библиотеки (город Санкт-Петербург), рассказывающих о первом русском кругосветном путешествии под руководством Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. 215 лет назад участники первой русской кругосветной экспедиции - мореплаватели, военные и ученые внесли значительный вклад в географическую науку, стерев с карты ряд несуществующих островов и уточнив положение существующих.
Начало – в 10:30 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]