SOCAR увеличила сеть АЗС в Румынии до 41

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, сообщают румынские СМИ.
«АЗС введена в эксплуатацию в третьем по величине городе Румынии – Тимишоаре. С учетом данной станции, общее число АЗС под брендом "SOCAR" в Румынии, достигло 41», - отмечается в сообщении.
В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 19 регионах Румынии.
Как сообщалось ранее, SOCAR планирует расширить сеть АЗС в Румынии до 60 точек.
SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. В период 2011-2017гг инвестировала $77,7 млн в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»