В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол

Европейский союз рассчитывает на скорейшее завершение переговоров с Азербайджаном по проекту нового соглашению о стратегическом партнерстве, заявил глава бакинского представительства ЕС Кестутис Янкаускас.
«На этой неделе в Баку находилась делегация из 13 переговорщиков Евросоюза. У нас прошли два раунда переговоров – по торговле и по политическим вопросам. Сегодня также состоялась видеоконференция по секторальным вопросам. На этих переговорах мы обсудили будущий договор по партнерству», - сказал К.Янкаускас журналистам в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».
По словам дипломата, ЕС «серьезно подходит к этим переговорам, впервые они проходили в таком расширенном составе».
К.Янкаускас добавил, что Баку и Брюссель договорились до конца декабря продолжить контакты с целью обсуждения блока, касающегося секторальных вопросов. «Тут много специфической работы, но у нас хороший рабочий настрой. Мы будем стараться завершить переговоры (по соглашению – ИФ) как можно скорее», - сказал он.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.
Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»