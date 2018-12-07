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Внешняя политика 07.12.2018 18:13

В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол

Европейский союз рассчитывает на скорейшее завершение переговоров с Азербайджаном по проекту нового соглашению о стратегическом партнерстве, заявил глава бакинского представительства ЕС Кестутис Янкаускас.

«На этой неделе в Баку находилась делегация из 13 переговорщиков Евросоюза. У нас прошли два раунда переговоров – по торговле и по политическим вопросам. Сегодня также состоялась видеоконференция по секторальным вопросам. На этих переговорах мы обсудили будущий договор по партнерству», - сказал К.Янкаускас журналистам в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента агентства «Интерфакс-Азербайджан».

По словам дипломата, ЕС «серьезно подходит к этим переговорам, впервые они проходили в таком расширенном составе».

К.Янкаускас добавил, что Баку и Брюссель договорились до конца декабря продолжить контакты с целью обсуждения блока, касающегося секторальных вопросов. «Тут много специфической работы, но у нас хороший рабочий настрой. Мы будем стараться завершить переговоры (по соглашению – ИФ) как можно скорее», - сказал он.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Азербайджан и ЕС 11 июля 2018 года подписали документ о Приоритетах партнерства.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

Ф.Исазаде

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Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]