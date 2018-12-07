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ТЭК 07.12.2018 18:12

Страны ОПЕК+ договорились снижать добычу на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018г, сделка продлена на полгода

Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан.

По его словам, из общего объема снижения 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель.

Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%.

За точку отсчета сокращения взят октябрь 2018 года.

Соглашение продлено на полгода с возможным пересмотром в апреле.

При этом Т.аль Габдан отметил, что соглашение не предполагает исключений из сделки ни для одной из страны, однако некоторые страны могут иметь "свои соображения".

Как в свою очередь сообщил журналистам министр нефти Ирана Бижан Зангане, Иран получил освобождение от сделки ОПЕК+.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]