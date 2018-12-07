Повторно арестованный Кочарян сам пришел в СИЗО - адвокат

Обвиняемый в свержении конституционного строя экс-президент Армении Роберт Кочарян после решения Апелляционного суда об удовлетворении ходатайства генпрокуратуры об аресте отправился в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Центр", расположенное в здании Службы национальной безопасности.

"Р.Кочарян, не дожидаясь вызова следователя, сам отправился в уголовно-исполнительное учреждение", - сказал адвокат Айк Алумян на пресс-конференции в пятницу.

В свою очередь руководитель офиса Р.Кочаряна Виктор Согомонян зачитал обращение экс-президента, в котором он заявляет о "политическом преследовании со стороны действующих властей".

"Это политическое преследование со стороны сегодняшних властей. Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи. Главный организатор событий 1 марта 2008 года (имеет ввиду и.о. премьера Армении Никола Пашиняна - ИФ) таким образом пытается очиститься от крови", - в частности, говорится в заявлении Р.Кочаряна.

Ранее в пятницу Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи Р.Кочаряна.

"Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции об аресте. Мы будем обжаловать решение. Согласно решению Апелляционного суда Р.Кочарян должен быть арестован", - сказал журналистам адвокат А.Алумян.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Р.Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

13 августа Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

15 ноября Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу генпрокуратуры Армении на решение Апелляционного суда, удовлетворившего ходатайство адвокатов Р.Кочаряна об изменении экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей, приняв решение о повторном рассмотрении.