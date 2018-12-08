Белоруссия хочет увеличения своей доли от ввозных пошлин в ЕАЭС

Белоруссия недополучает 1% от таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе по любым методикам расчета, заявил в пятницу вице-премьер республики Игорь Петришенко.
"Экспертами было подготовлено пять различных методик - новых методик никто не предложил. По всем этим пяти методикам белорусская сторона должна получить 1% от распределения пошлин дополнительно", - сказал И.Петришенко, комментируя итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания высшего евразийского экономического совета.
Вице-премьера цитирует госагентство БелТА.
"Нам безразлично, какую методику мы задействуем, но по любой методике Беларусь дополнительно должна получить 1%", - уточнил И.Петришенко.
Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко на минувшей неделе заявил, что Минск не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения между странами-участницами ЕАЭС сумм ввозных таможенных пошлин, взимаемых на внешнем периметре экономического союза.
В настоящее время ввозные пошлины в рамках ЕАЭС распределяются следующим образом: Армения - 1,22%, Белоруссия - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Киргизия - 1,9%, Россия - 85,265%. Данные пропорции установлены в апреле 2017 года в связи с присоединением к ЕАЭС Киргизии.
Планировалось, что данный порядок распределения пошлин является временным и действует до августа 2018 года. Между тем, из-за отсутствия статданных по Киргизии в мае 2018 года страны ЕАЭС договорились продлить установленные нормативы до 31 декабря 2019 года.
По данным Комитета госконтроля Белоруссии, в бюджеты стран ЕАЭС в 2017 году поступило ввозных пошлин на $11,6 млрд, что на $1,8 млрд больше, чем в 2016 году. В бюджет Белоруссии за счет распределения ввозных таможенных пошлин в 2017 году, исходя из доли 4,56%, поступило $530,7 млн, что на 15% больше по сравнению с 2016 годом. Поступления от ввозных таможенных пошлин составили 5,2% от всех доходов республиканского бюджета за 2017 год.
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Алиев и Пашинян в Санкт-Петербурге обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Азербайджан сократит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки - Минэнерго
Иран, Венесуэла, Ливия освобождены от сделки ОПЕК плюс - Мазруи
Страны ОПЕК+ планируют подписать хартию о взаимодействии в I квартале, а планировали еще в этом году
Правительство Азербайджана утвердило порядок создания кладбищ
Горнолыжные курорты Азербайджана и Северного Кавказа может связать единый пропуск
Евросоюз решил собрать 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»