Белоруссия хочет увеличения своей доли от ввозных пошлин в ЕАЭС

Белоруссия недополучает 1% от таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе по любым методикам расчета, заявил в пятницу вице-премьер республики Игорь Петришенко.

"Экспертами было подготовлено пять различных методик - новых методик никто не предложил. По всем этим пяти методикам белорусская сторона должна получить 1% от распределения пошлин дополнительно", - сказал И.Петришенко, комментируя итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания высшего евразийского экономического совета.

Вице-премьера цитирует госагентство БелТА.

"Нам безразлично, какую методику мы задействуем, но по любой методике Беларусь дополнительно должна получить 1%", - уточнил И.Петришенко.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко на минувшей неделе заявил, что Минск не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения между странами-участницами ЕАЭС сумм ввозных таможенных пошлин, взимаемых на внешнем периметре экономического союза.

В настоящее время ввозные пошлины в рамках ЕАЭС распределяются следующим образом: Армения - 1,22%, Белоруссия - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Киргизия - 1,9%, Россия - 85,265%. Данные пропорции установлены в апреле 2017 года в связи с присоединением к ЕАЭС Киргизии.

Планировалось, что данный порядок распределения пошлин является временным и действует до августа 2018 года. Между тем, из-за отсутствия статданных по Киргизии в мае 2018 года страны ЕАЭС договорились продлить установленные нормативы до 31 декабря 2019 года.

По данным Комитета госконтроля Белоруссии, в бюджеты стран ЕАЭС в 2017 году поступило ввозных пошлин на $11,6 млрд, что на $1,8 млрд больше, чем в 2016 году. В бюджет Белоруссии за счет распределения ввозных таможенных пошлин в 2017 году, исходя из доли 4,56%, поступило $530,7 млн, что на 15% больше по сравнению с 2016 годом. Поступления от ввозных таможенных пошлин составили 5,2% от всех доходов республиканского бюджета за 2017 год.