Ципрас: Газопровод TAP готов качать также и российский газ

Газопровод TAP готов качать также и российский газ, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы уже продвинулись в строительстве трубопровода ТАР, который переводит азербайджанский газ в Европу. Я считаю, что имеются технические условия, чтобы этот трубопровод также включал в себя российский газ, поскольку я верю - это пойдет на пользу европейской экономике. Эту позицию мы стабильно поддерживаем последние 3,5 года и будем продолжать ее поддерживать", - сказал он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»