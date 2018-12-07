Ципрас: Газопровод TAP готов качать также и российский газ

Газопровод TAP готов качать также и российский газ, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы уже продвинулись в строительстве трубопровода ТАР, который переводит азербайджанский газ в Европу. Я считаю, что имеются технические условия, чтобы этот трубопровод также включал в себя российский газ, поскольку я верю - это пойдет на пользу европейской экономике. Эту позицию мы стабильно поддерживаем последние 3,5 года и будем продолжать ее поддерживать", - сказал он.