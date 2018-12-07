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ТЭК 07.12.2018 18:36

Ципрас: Газопровод TAP готов качать также и российский газ

Газопровод TAP готов качать также и российский газ, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы уже продвинулись в строительстве трубопровода ТАР, который переводит азербайджанский газ в Европу. Я считаю, что имеются технические условия, чтобы этот трубопровод также включал в себя российский газ, поскольку я верю - это пойдет на пользу европейской экономике. Эту позицию мы стабильно поддерживаем последние 3,5 года и будем продолжать ее поддерживать", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЭКСПРЕСС, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ТРУБОПРОВОД, ЦИПРАС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]