Германия не станет предлагать новых санкций против России - глава МИД

Берлин не намерен инициировать новые санкции против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, сообщил в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас.
"Со стороны Германии не будет никаких предложений о новых санкциях", - сказал Х.Маас журналистам в Лиссабоне, где он встречался со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.
Х.Маас отметил, что он "не видит консенсуса среди стран ЕС по новым санкциям".
"В настоящее время, я полагаю, будет неверным говорить о новых санкциях, потому что сейчас прикладываются усилия по снижению напряженности", - добавил глава германского МИД.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»