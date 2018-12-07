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Дальнее зарубежье 07.12.2018 22:16

Германия не станет предлагать новых санкций против России - глава МИД

Берлин не намерен инициировать новые санкции против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, сообщил в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас.

"Со стороны Германии не будет никаких предложений о новых санкциях", - сказал Х.Маас журналистам в Лиссабоне, где он встречался со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

Х.Маас отметил, что он "не видит консенсуса среди стран ЕС по новым санкциям".

"В настоящее время, я полагаю, будет неверным говорить о новых санкциях, потому что сейчас прикладываются усилия по снижению напряженности", - добавил глава германского МИД.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]