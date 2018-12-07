Германия не станет предлагать новых санкций против России - глава МИД

Берлин не намерен инициировать новые санкции против России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, сообщил в пятницу глава МИД Германии Хайко Маас.

"Со стороны Германии не будет никаких предложений о новых санкциях", - сказал Х.Маас журналистам в Лиссабоне, где он встречался со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

Х.Маас отметил, что он "не видит консенсуса среди стран ЕС по новым санкциям".

"В настоящее время, я полагаю, будет неверным говорить о новых санкциях, потому что сейчас прикладываются усилия по снижению напряженности", - добавил глава германского МИД.