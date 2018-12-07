Трамп предложил назначить Нойерт постпредом США при ООН

Президент Дональд Трамп в пятницу предложил кандидатуру представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт на должность постпреда страны при ООН, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".
В случае одобрения ее кандидатуры Конгрессом США Х.Нойерт сменит в должности Никки Хейли в начале следующего года.
В октябре Н.Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Д.Трамп в свою очередь пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Н.Хейли.
Х.Нойерт стала пресс-секретарем госдепа в апреле 2017 года. Она работала при двух госсекретарях: Рексе Тиллерсоне и сменившем его Майке Помпео. Прежде Х.Нойерт была журналистом телеканала "Фокс ньюс".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»