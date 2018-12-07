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Регион 07.12.2018 23:10

Защита экс-президента Армении Кочаряна оспорит его арест в ЕСПЧ

Команда адвокатов обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Армении Роберта Кочаряна намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Апелляционного суда республики о его аресте.

"Параллельно обращению в Кассационный суд мы обратимся также в ЕСПЧ. Мы не будем дожидаться решения Кассационного суда, поскольку не считаем эту инстанцию эффективной", - сказал адвокат Айк Алумян на пресс-конференции в пятницу.

Ранее в пятницу Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи Р.Кочаряна.

Р.Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

13 августа Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

15 ноября Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу генпрокуратуры Армении на решение Апелляционного суда и принял решение о повторном рассмотрении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, АРЕСТ, ЕСПЧ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]