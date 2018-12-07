Защита экс-президента Армении Кочаряна оспорит его арест в ЕСПЧ

Команда адвокатов обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Армении Роберта Кочаряна намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Апелляционного суда республики о его аресте.

"Параллельно обращению в Кассационный суд мы обратимся также в ЕСПЧ. Мы не будем дожидаться решения Кассационного суда, поскольку не считаем эту инстанцию эффективной", - сказал адвокат Айк Алумян на пресс-конференции в пятницу.

Ранее в пятницу Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи Р.Кочаряна.

Р.Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

13 августа Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

15 ноября Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу генпрокуратуры Армении на решение Апелляционного суда и принял решение о повторном рассмотрении.