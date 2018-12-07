Защита экс-президента Армении Кочаряна оспорит его арест в ЕСПЧ

Команда адвокатов обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Армении Роберта Кочаряна намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Апелляционного суда республики о его аресте.
"Параллельно обращению в Кассационный суд мы обратимся также в ЕСПЧ. Мы не будем дожидаться решения Кассационного суда, поскольку не считаем эту инстанцию эффективной", - сказал адвокат Айк Алумян на пресс-конференции в пятницу.
Ранее в пятницу Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи Р.Кочаряна.
Р.Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.
13 августа Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.
15 ноября Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу генпрокуратуры Армении на решение Апелляционного суда и принял решение о повторном рассмотрении.
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Алиев и Пашинян в Санкт-Петербурге обменялись мнениями по карабахскому урегулированию
Азербайджан сократит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки - Минэнерго
Иран, Венесуэла, Ливия освобождены от сделки ОПЕК плюс - Мазруи
Страны ОПЕК+ планируют подписать хартию о взаимодействии в I квартале, а планировали еще в этом году
Правительство Азербайджана утвердило порядок создания кладбищ
Горнолыжные курорты Азербайджана и Северного Кавказа может связать единый пропуск
Евросоюз решил собрать 20 млрд евро на развитие искусственного интеллекта
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»