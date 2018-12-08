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Дальнее зарубежье 08.12.2018 00:30

В Париже многотысячная манифестация учащихся требовала отставки Макрона

Многотысячная акция лицеистов прошла в пятницу в Париже с призывами к отставке президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает интернет-портал французской газеты "Фигаро".

"Это не отставка (Макрона), которая необходима, это - революция", "Мы ожидаем, что объявленные реформы будут аннулированы, а не отложены", - кричат манифестанты.

Луи Бояр, глава профсоюза лицеистов, по призыву которого была организована эта акция протеста, скандирует: "Мы здесь потому, что мы хотим выбирать, мы против репрессий, это правительство осточертело".

На пути шествия протестной колонны к учащимся присоединились некоторые преподаватели, отмечает "Фигаро".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, УЧАЩИЕСЯ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]