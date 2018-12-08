В Париже многотысячная манифестация учащихся требовала отставки Макрона

Многотысячная акция лицеистов прошла в пятницу в Париже с призывами к отставке президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает интернет-портал французской газеты "Фигаро".

"Это не отставка (Макрона), которая необходима, это - революция", "Мы ожидаем, что объявленные реформы будут аннулированы, а не отложены", - кричат манифестанты.

Луи Бояр, глава профсоюза лицеистов, по призыву которого была организована эта акция протеста, скандирует: "Мы здесь потому, что мы хотим выбирать, мы против репрессий, это правительство осточертело".

На пути шествия протестной колонны к учащимся присоединились некоторые преподаватели, отмечает "Фигаро".