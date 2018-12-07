Россельхознадзор готов рассмотреть снятие запрета на транзит по РФ в Казахстан мяса птицы из США

Россельхознадзор готов рассмотреть снятие ограничений на транзит по территории России в Казахстан мяса птицы из США при условии гарантий, что эта продукция будет использоваться только для нужд Казахстана.

"Россельхознадзор согласился рассмотреть возможность снятия ограничений, введенных 20 ноября, при условии получения от казахстанской стороны всей необходимой информации, гарантирующей, что данная продукция будет использоваться только для внутренних нужд республики", - говорится в сообщении российской службы.

Россельхознадзор с 20 ноября запретил транзит по территории РФ в Казахстан мяса птицы, произведенного на предприятиях США. Решение принято "в связи с угрозой попадания на российский рынок из Казахстана продукции неизвестного происхождения, а также продукции, изготовленной из сырья неизвестного происхождения", сообщал Россельхознадзор.

В пятницу глава Россельхознадзора Сергей Данкверт провел встречу с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Гульмирой Исаевой.

Стороны, в частности, обсудили вопросы, связанные с транзитом американской птицеводческой продукции через Россию в Казахстан.

Казахстанская сторона взяла на себя обязательство интенсифицировать работу по интеграции информационных систем в области ветеринарии. Стороны договорились о плотном техническом взаимодействии для скорейшего решения этой задачи.

Как сообщалось, в октябре территориальные управления Россельхознадзора приостановили движение семи партий американской птицы, следующих в Казахстан из США, в связи с выявлением ряда нарушений. Так, на часть продукции ветеринарные сертификаты были оформлены американской стороной в то время, когда сама продукция уже находилась в портах Евросоюза. Кроме того, часть мяса птицы поступила на территорию ЕАЭС с уже завершенным сроком хранения.

Кроме того, в мясе птицы, произведенном американскими предприятиями Mountaire Farms Incorporated и Equity Group-Kentucky Division, были выявлены остатки лекарственных средств - тетрациклин и матаболиты нитрофуранов.

Россельхознадзор предупреждал, что не может гарантировать, что ввозимая в рамках транзита из США в Казахстан продукция безопасна и не навредит потребителям. Служба также опасалась, что из-за отсутствия в Казахстане системы прослеживаемости грузов такая продукция может быть ввезена в другие страны-участницы ЕАЭС незаконным образом.