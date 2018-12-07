Нефть подскочила на новости о сделке ОПЕК+, Brent подорожала до $63 за баррель

Цены на нефть эталонных марок подскочили более чем на 5% на новости, что страны ОПЕК+ достигли соглашения о совместном сокращении добычи.

Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 МСК подорожали на $2,96 (4,93%) - до $63,02 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 2,2 (4,27%) - до $53,69 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 6%, WTI - на 5,4%.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года (для Кувейта - от уровня сентября 2018 года). Из этого 800 тыс. баррелей в сутки придется на страны ОПЕК, а остальные 400 тыс. б/с - на страны, не входящие в картель, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан.

"Наконец-то они договорились, ведь еще утром никто по-настоящему в это не верил", - отметил аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш.

Соглашение заключено на полгода с возможным пересмотром в апреле. При этом, по словам министра нефти Ирана Бижана Зангане, Иран, находящийся под американскими санкциями, получил освобождение от сделки.

Дополнительную поддержку рынку оказали данные министерства энергетики США, неожиданно указавшие на падение запасов нефти в стране на 7,323 млн баррелей за прошлую неделю. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд.

Как отмечается в докладе, США впервые стали нетто-экспортером одновременно и нефти, и нефтепродуктов. Импорт бензина упал до минимума с 1995 года - 189 тыс. баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из США подскочил до рекорда - 3,2 млн б/с.