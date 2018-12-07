Преемником Меркель на посту главы ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Делегаты съезда Христианско-демократического союза (ХДС) во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передают в пятницу немецкие СМИ.
Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.
За А.Крамп-Карренбауэр было отдано 517 голосов, а за Ф.Мерца проголосовали 482 делегата.
"Я принимаю результаты голосования и благодарю делегатов за проявленное мне доверие", - сказала А.Крамп-Карренбауэр, выступая после голосования.
Делегаты ХДС поздравили А.Крамп-Карренбауэр с победой и подарили ей букет цветов.
В первом туре выборов участвовали А.Крамп-Карренбауэр, бывший председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Ф.Мерц и министр здравоохранения Йенс Шпан.
СМИ отмечают, что А.Крамп-Карренбауэр поддерживает сама канцлер Германии Ангела Меркель. По мнению наблюдателей, у А.Крамп-Карренбауэр наиболее близкие к канцлеру политические взгляды среди трех бывших претендентов на пост главы ХДС.
Политик неоднократно заявляла, что Германии необходимо более ответственно подходить к внешней политике и больше тратить на оборону.
В отношении России А.Крамп-Карренбауэр делала более жесткие высказывания, чем А.Меркель.
Так, А.Крамп-Карренбауэр достаточно резко отреагировала на инцидент в Керченском проливе, предложив запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран. А.Меркель, в свою очередь, призывала к деэскалации и диалогу.
В то же время А.Крамп-Карренбауэр считает, что отказ Германии от проекта "Северный поток-2" был бы радикальным шагом, но при этом Берлин мог бы пойти на снижение объемов прокачки газа через этот газопровод.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»