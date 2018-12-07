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ТЭК 07.12.2018 23:56

Страны ОПЕК+ планируют подписать хартию о взаимодействии в I квартале, а планировали еще в этом году

Страны ОПЕК и не-ОПЕК планируют в первом квартале 2019 года подписать хартию о дальнейшем взаимодействии, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Мы продолжим работу над согласованием окончательного текста Хартии стран ОПЕК и не-ОПЕК, которую мы планируем подписать в течение первого квартала", - сказал он.

Между тем, ранее планировалось подписать этот документ в декабре 2018 года.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ХАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]