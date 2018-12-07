Страны ОПЕК+ планируют подписать хартию о взаимодействии в I квартале, а планировали еще в этом году

Страны ОПЕК и не-ОПЕК планируют в первом квартале 2019 года подписать хартию о дальнейшем взаимодействии, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.
"Мы продолжим работу над согласованием окончательного текста Хартии стран ОПЕК и не-ОПЕК, которую мы планируем подписать в течение первого квартала", - сказал он.
Между тем, ранее планировалось подписать этот документ в декабре 2018 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»