Страны ОПЕК+ планируют подписать хартию о взаимодействии в I квартале, а планировали еще в этом году

Страны ОПЕК и не-ОПЕК планируют в первом квартале 2019 года подписать хартию о дальнейшем взаимодействии, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Мы продолжим работу над согласованием окончательного текста Хартии стран ОПЕК и не-ОПЕК, которую мы планируем подписать в течение первого квартала", - сказал он.

Между тем, ранее планировалось подписать этот документ в декабре 2018 года.