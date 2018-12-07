Меркель на прощание поблагодарила однопартийцев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в прощальной речи поблагодарила соратников по Христианско-демократическому союзу (ХДС) и заявила о необходимости открыть "новую главу" в жизни партии.
"Сейчас пришло время для того, чтобы открыть новую главу. И в этот час, в этот момент я переполнена только одним чувством, и это чувство благодарность. Это было для меня большой радостью, большой честью. Огромное спасибо!" - сказала А.Меркель.
В четверг делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.
СМИ отмечают, что А.Крамп-Карренбауэр поддерживает сама А.Меркель. По мнению наблюдателей, у А.Крамп-Карренбауэр наиболее близкие к канцлеру политические взгляды среди трех бывших претендентов на пост главы ХДС.
Политик неоднократно заявляла, что Германии необходимо более ответственно подходить к внешней политике и больше тратить на оборону.
В отношении России А.Крамп-Карренбауэр делала более жесткие высказывания, чем А.Меркель.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»