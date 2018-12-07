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Дальнее зарубежье 07.12.2018 23:56

Меркель на прощание поблагодарила однопартийцев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в прощальной речи поблагодарила соратников по Христианско-демократическому союзу (ХДС) и заявила о необходимости открыть "новую главу" в жизни партии.

"Сейчас пришло время для того, чтобы открыть новую главу. И в этот час, в этот момент я переполнена только одним чувством, и это чувство благодарность. Это было для меня большой радостью, большой честью. Огромное спасибо!" - сказала А.Меркель.

В четверг делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем.

СМИ отмечают, что А.Крамп-Карренбауэр поддерживает сама А.Меркель. По мнению наблюдателей, у А.Крамп-Карренбауэр наиболее близкие к канцлеру политические взгляды среди трех бывших претендентов на пост главы ХДС.

Политик неоднократно заявляла, что Германии необходимо более ответственно подходить к внешней политике и больше тратить на оборону.

В отношении России А.Крамп-Карренбауэр делала более жесткие высказывания, чем А.Меркель.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ХДС, ПРОЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]