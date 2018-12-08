Президент Узбекистана в преддверии Дня Конституции помиловал 136 осужденных

Накануне 26-й годовщины Дня Конституции (празднуется 8 декабря) президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о помиловании 136 осужденных, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Указом президента страны "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления" 98 граждан выйдут на свободу, сроки наказаний сокращены в отношении 38 лиц", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, в частности, под помилование попали шесть граждан в возрасте свыше 60 лет, три женщины, два иностранца, а также 61 сторонник запрещенных организаций.

Указом президента ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам в социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе, добавили в пресс-службе.

Это уже третий акт о помиловании, подписанный главой Узбекистана с начала года. В июне в канун мусульманского праздника Рамазан президент помиловал 226 осужденных, в сентябре в честь 27-й годовщины Дня независимости - еще 261.