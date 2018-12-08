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Дальнее зарубежье 08.12.2018 13:15

Совет ЕС обсудит СВПД, но также и действия Ирана, вызывающие тревогу ЕС

Совет ЕС по иностранным делам обсудит 10 декабря вопрос об Иране, чтобы убедиться в хорошем выполнении Совместного всеобъемлющего плана действий в свете последних обменов мнениями с иранской стороной, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

"Относительно Ирана есть и другие актуальные вопросы. Речь идет, в частности, о его поведении на региональном уровне, которое продолжает вызывать некоторые обеспокоенности. О недопустимой деятельности на европейской территории, что уже затрагивалось на последнем Совете ЕС по иностранным делам. Это было активным образом принято во внимание государствами-членами. И, наконец, последние действия Ирана, связанные с баллистическими ракетами", - сказал источник в пятницу в Брюсселе, знакомя на условиях анонимности журналистов с повесткой совета.

В ответ на уточняющий вопрос, он сказал, что по "баллистическим ракетам поступают несколько разочаровывающие сведения". Другой, по его словам, тревожный факт - "иранская деятельность в некоторых государствах-членах". В частности, назывались Франция и Дания.

С другой стороны, отметил собеседник СМИ, иранские власти поддержали подготовку переговоров по Йемену в Стокгольме.

В понедельник на этом совете не будут рассматриваться санкции в отношении лиц, причастных к иранским спецоперациям в Париже и Копенгагене, сообщил источник.

"Работа над этим продолжается. Идет обмен и анализ информации. В некоторых государствах-членах проводятся уголовные расследования в связи с вышеназванными инцидентами. Это может привести к решению о санкциях, но не в понедельник", - объяснил функционер ЕС.

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Тэги: ЕС, ИРАН, СВПД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]