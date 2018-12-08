В госдепе США обвиняют Дамаск в инсценировке химатаки боевиков в Алеппо

В госдепартаменте США заявили, что боевики не совершали атаки с применением химоружия 24 ноября в районе Алеппо, а что речь идет об использовании слезоточивого газа сирийскими проправительственными силами против местного населения.

"24 ноября 2018 года режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асада и Россия незаслуженно обвинили оппозицию и экстремистские группы в атаке с использованием хлора в северо-западном Алеппо", - говорится в пресс-релизе госдепа.

"США решительно отвергают такое изложение фактов, располагая заслуживающей доверия информацией о том, что проправительственные войска, по-видимому, использовали 24 ноября в Алеппо слезоточивый газ против мирных жителей", - утверждается в документе.

По словам госдепартамента, Вашингтон имеет "указания" на то, что в инцидент якобы мог быть вовлечен "российский и сирийский" персонал, и что Сирия и Россия используют этот инцидент как возможность для подрыва режима прекращения огня в провинции Идлиб.

При этом в Вашингтоне выразили обеспокоенность, что сирийские проправительственные силы контролировали зону инцидента. В госдепартаменте пояснили, что власти имели возможность "сфабриковать образцы и загрязнить эту зону" до начала расследования ОЗХО.

"Мы предостерегаем Россию и (сирийский - ИФ) режим от вмешательства в (состояние - ИФ) места предполагаемой атаки и призываем их обеспечить безопасность беспристрастных независимых инспекторов, чтобы виновных можно было привлечь к ответственности", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что вечером 24 ноября боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. После обстрела, по данным сирийских медиков, было госпитализировано более 70 человек; информационное агентство САНА сообщило о 107 мирных жителях, доставленных в больницы.

Минобороны РФ ранее сообщило, что самолеты Воздушно-космических сил России уничтожили террористов.

В конце ноября заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что власти США поддерживают контакты на высоком уровне с РФ по ситуации в Идлибе, так как не хотят допустить эскалацию напряженности в этой сирийской провинции.

"Важно, чтобы сирийские власти не использовали надуманный предлог для подрыва режима прекращения огня в Идлибе и для проведения там военной операции", - отмечал американский дипломат.

Комментируя недавние заявление сирийских властей о применении боевиками химоружия в Алеппо, он отметил, что такие истории "иллюстрируют, насколько сложна сложившаяся ситуация".