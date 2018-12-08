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Дальнее зарубежье 08.12.2018 14:10

Администрация Трампа понизила статус постпреда США при ООН - агентство

Администрация американского президента Дональда Трампа приняла решение о понижении статуса должности постоянного представителя США при ООН, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Неназванный представитель Белого дома заявил АП, что теперь должность постпреда США при ООН не будет входить в состав кабинета министров США.

Ранее в пятницу президент Дональд Трамп предложил кандидатуру представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт на должность постпреда страны при ООН.

В случае одобрения ее кандидатуры Конгрессом США Х.Нойерт сменит в должности Никки Хейли в начале следующего года.

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Тэги: США, ООН, ПОСТПРЕД, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]