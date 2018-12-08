Администрация Трампа понизила статус постпреда США при ООН - агентство

Администрация американского президента Дональда Трампа приняла решение о понижении статуса должности постоянного представителя США при ООН, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Неназванный представитель Белого дома заявил АП, что теперь должность постпреда США при ООН не будет входить в состав кабинета министров США.
Ранее в пятницу президент Дональд Трамп предложил кандидатуру представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт на должность постпреда страны при ООН.
В случае одобрения ее кандидатуры Конгрессом США Х.Нойерт сменит в должности Никки Хейли в начале следующего года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»