Администрация Трампа понизила статус постпреда США при ООН - агентство

Администрация американского президента Дональда Трампа приняла решение о понижении статуса должности постоянного представителя США при ООН, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Неназванный представитель Белого дома заявил АП, что теперь должность постпреда США при ООН не будет входить в состав кабинета министров США.

Ранее в пятницу президент Дональд Трамп предложил кандидатуру представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт на должность постпреда страны при ООН.

В случае одобрения ее кандидатуры Конгрессом США Х.Нойерт сменит в должности Никки Хейли в начале следующего года.