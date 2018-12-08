Страны ОПЕК обеспечат большие сокращения добычи нефти за счет стран, исключенных из соглашения ОПЕК+

Страны ОПЕК возьмут на себя большую нагрузку в общем объеме сокращения добычи нефти за счет стран, исключенных из соглашения, сообщил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Он подтвердил, что страны ОПЕК в рамках сделки сократят добычу на 2,5%.