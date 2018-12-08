Страны ОПЕК обеспечат большие сокращения добычи нефти за счет стран, исключенных из соглашения ОПЕК+

Страны ОПЕК возьмут на себя большую нагрузку в общем объеме сокращения добычи нефти за счет стран, исключенных из соглашения, сообщил президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Он подтвердил, что страны ОПЕК в рамках сделки сократят добычу на 2,5%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»