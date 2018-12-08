Филиппины отказались от закупки российских вертолетов из-за санкций США

Филиппины намерены закупить 16 многоцелевых вертолетов "Блэк Хок" (Black Hawk) у американской компании "Сикорский" вместо приобретения более дешевых винтокрылых машин у России из-за угрозы попасть под санкции США, сообщил в пятницу глава оборонного ведомства страны Дельфин Лорензана.

"За них (российские вертолеты - ИФ) было бы очень трудно расплачиваться в связи с санкциями США", - сказал он журналистам на конференции по вопросам безопасности.

По его словам, контракт на приобретение американских вертолетов на общую сумму 240 млн долл. будет подписан в следующем году.

Ранее Филиппины рассматривали несколько предложений на поставку зарубежной вертолетной техники, в частности, российских Ми-171, американских "Блэк Хок" S-70 и южнокорейских AW139.

Принятый в США закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), в частности, предполагает введение карательных меры в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

В начале ноября на оборонной выставке в Индонезии Д.Лорензана в интервью "Интерфаксу" заявил, что Филиппины рассматривают вопрос о приобретении у России нескольких типов вооружений, в том числе транспортных и ударных вертолетов, а также дизельных подлодок.

"Мы рассматриваем несколько типов вооружений, в том числе такие, как ударные и транспортные вертолеты, а также стрелковое оружие, дополнительное количество ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и боеприпасов к ним", - сказал тогда министр обороны Филиппин.

По его словам, Филиппины в перспективе также могут приобрести российские дизельные подводные лодки. "Да, мы рассматриваем различные варианты, российские дизельные подлодки класса "Кило" - один из них", - отметил Д.Лорензана.

Министр подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) между двумя странами уже развивается. "Мы уже получили из России небольшую партию РПГ. Но это - только начало сотрудничества между военными двух стран", - сказал он.

18 июня стало известно, что соглашение между Россией и Филиппинами о ВТС вступило в силу. Соглашение было подписано 24 октября прошлого года в ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Манилу. В тот же день был подписан контракт на поставку Филиппинам гранатомётов РПГ-7В2 и выстрелов к ним российского производства.

Ранее сообщалось, что Филиппины уже получили от РФ партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним, а также армейские грузовики.

В 2017 году официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьёва сообщила "Интерфаксу", что "филиппинская сторона проявляет интерес к широкому спектру российской продукции военного назначения для всех видов Вооружённых сил, полиции и береговой охраны". "Это - патрульные корабли, скоростные катера, подводные лодки проекта 636 ("Варшавянка"- ИФ), вертолётная техника, бронированные автомобили, стрелковое оружие и средства ближнего боя", - пояснила М.Воробьёва.

Она сообщила, что филиппинской стороне проведены презентации продукции концерна "Калашников", вертолётов Ми-17В-5, Ми-17Ш, Ми-35, быстроходных катеров, систем береговой охраны, других образцов военной техники.

Глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев ранее заявил, что в России рассчитывают на активизацию ВТС с Филиппинами. "Этот рынок рассматривается как перспективный для отечественных поставщиков. Филиппинская сторона проявляет интерес к различным образцам российского вооружения, прежде всего бронетанковой и стрелковой технике, вертолётной технике и технике Военно-морских сил", - сказал Д.Шугаев.