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СНГ 08.12.2018 10:58

В Республиканской партии Армении назвали арест Кочаряна личной местью Пашиняна

В возглавляемой экс-президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканской партии считают арест второго президента страны Роберта Кочаряна политическим преследованием и давлением властей на оппонентов.

"Сказать, что решение суда не имеет никакой связи с законностью, что оно является политическим заказом, что это личная месть Никола Пашиняна, значит ничего не сказать", - говорится в заявлении Республиканской партии, обнародованном в пятницу.

В партии считают, что и.о. премьера Армении Н.Пашинян организовал этот арест в предвыборный период, "чтобы укрепить в стране атмосферу страха, усилить давление на политических оппонентов".

"Н.Пашинян продолжает нарушать все конституционные нормы и вмешиваться в деятельность судебной власти. Обращаем внимание международных структур, наблюдателей, правозащитных организаций, поскольку в сложившейся политической ситуации обращать внимание правомочных структур нашей страны бессмысленно", - отмечается в заявлении.

Ранее в пятницу Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение Р.Кочаряна из-под стражи.

"Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции об аресте. Мы будем обжаловать решение. Согласно решению Апелляционного суда Р.Кочарян должен быть арестован", - сказал журналистам адвокат Айк Алумян.

Позднее на пресс-конференции он сообщил, что "Р.Кочарян, не дожидаясь вызова следователя, сам отправился в уголовно-исполнительное учреждение.

В свою очередь руководитель офиса Р.Кочаряна Виктор Согомонян зачитал обращение экс-президента, в котором он заявляет о "политическом преследовании со стороны действующих властей".

"Это политическое преследование со стороны сегодняшних властей. Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи. Главный организатор событий 1 марта 2008 года (имеет ввиду Н.Пашиняна - ИФ) таким образом пытается очиститься от крови", - в частности, говорится в заявлении Р.Кочаряна.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Р.Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.

13 августа Апелляционный суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян, как бывший глава государства, обладает неприкосновенностью.

15 ноября Кассационный суд Армении удовлетворил жалобу генпрокуратуры Армении на решение Апелляционного суда, удовлетворившего ходатайство адвокатов Р.Кочаряна об изменении экс-президенту меры пресечения в виде содержания под стражей, приняв решение о повторном рассмотрении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, АРЕСТ, МНЕНИЕ


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