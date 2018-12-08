Россия в течение нескольких месяцев сократит добычу на 228 тыс. б/с - до 11,17 млн б/с

Россия в течение нескольких месяцев сократит добычу нефти с октябрьских уровней в 11,4 млн баррелей в сутки на 228 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Таким образом, Россия должна будет довести добычу до 11,17 млн б/с.

"У нас в октябре добыча была 11,4 млн б/с. В соответствии с договоренностями Россия сократит добычу на 2% - это 228 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

"Как и два года назад, сокращение будет идти максимальным темпами, по мере технологических возможностей и климатических условий. Это займет несколько месяцев", - сказал министр.

По словам А.Новака, все страны будут прикладывать максимум усилий для выполнения сделки. "Мы все показали, что мы привержены полному исполнению, на все 100%. Думаю, все страны приложат максимум усилий, чтобы исполнить сделку", - сказал министр.

Следующая встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК пройдет в апреле.