Россия в течение нескольких месяцев сократит добычу на 228 тыс. б/с - до 11,17 млн б/с

Россия в течение нескольких месяцев сократит добычу нефти с октябрьских уровней в 11,4 млн баррелей в сутки на 228 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Таким образом, Россия должна будет довести добычу до 11,17 млн б/с.
"У нас в октябре добыча была 11,4 млн б/с. В соответствии с договоренностями Россия сократит добычу на 2% - это 228 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.
"Как и два года назад, сокращение будет идти максимальным темпами, по мере технологических возможностей и климатических условий. Это займет несколько месяцев", - сказал министр.
По словам А.Новака, все страны будут прикладывать максимум усилий для выполнения сделки. "Мы все показали, что мы привержены полному исполнению, на все 100%. Думаю, все страны приложат максимум усилий, чтобы исполнить сделку", - сказал министр.
Следующая встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК пройдет в апреле.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»