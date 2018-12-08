Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9335 RUR   0.0255 GBR   2.1717 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.49 -1.40 Brent 60.06 -1.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 10 Дек 12° 11 Дек 13°

ТЭК 08.12.2018 09:24

Россия в течение нескольких месяцев сократит добычу на 228 тыс. б/с - до 11,17 млн б/с

Россия в течение нескольких месяцев сократит добычу нефти с октябрьских уровней в 11,4 млн баррелей в сутки на 228 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Таким образом, Россия должна будет довести добычу до 11,17 млн б/с.

"У нас в октябре добыча была 11,4 млн б/с. В соответствии с договоренностями Россия сократит добычу на 2% - это 228 тыс. баррелей в сутки", - сказал он.

"Как и два года назад, сокращение будет идти максимальным темпами, по мере технологических возможностей и климатических условий. Это займет несколько месяцев", - сказал министр.

По словам А.Новака, все страны будут прикладывать максимум усилий для выполнения сделки. "Мы все показали, что мы привержены полному исполнению, на все 100%. Думаю, все страны приложат максимум усилий, чтобы исполнить сделку", - сказал министр.

Следующая встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК пройдет в апреле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, НЕФТЬ, СОКРАЩЕНИЕ


Похожие новости


Страны ОПЕК+ планируют подписать хартию о взаимодействии в I квартале, а планировали еще в этом году Россия и ОПЕК по-прежнему находятся в стадии оценки рынка и выработки решений по дальнейшей работе - Новак Россия готова продолжать координацию с другими производителями нефти - Путин Кооперация ОПЕК+ может продолжиться и в 2019г, условия обсудят 6 декабря - Новак Сотрудничество России и ОПЕК полезно для всех участников нефтяного рынка - Путин Новак отвергает обвинения Ирана о превышении полномочий министерского мониторингового комитета ОПЕК+

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]