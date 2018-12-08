Фалих: мы сможем наращивать добычу нефти, даже если добыча в США вырастет на фантастические цифры

траны ОПЕК+ смогут наращивать добычу нефти даже в случае "фантастического роста" ее добычи в США, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Он отметил, что "одна из самых больших катастроф" - это то, что США стали одним из самых больших производителей нефти, но при этом не участвуют в переговорах.