Фалих: мы сможем наращивать добычу нефти, даже если добыча в США вырастет на фантастические цифры

траны ОПЕК+ смогут наращивать добычу нефти даже в случае "фантастического роста" ее добычи в США, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
Он отметил, что "одна из самых больших катастроф" - это то, что США стали одним из самых больших производителей нефти, но при этом не участвуют в переговорах.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»