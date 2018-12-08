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ТЭК 08.12.2018 12:52

Фалих: мы сможем наращивать добычу нефти, даже если добыча в США вырастет на фантастические цифры

траны ОПЕК+ смогут наращивать добычу нефти даже в случае "фантастического роста" ее добычи в США, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Он отметил, что "одна из самых больших катастроф" - это то, что США стали одним из самых больших производителей нефти, но при этом не участвуют в переговорах.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]