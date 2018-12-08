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СНГ 08.12.2018 14:37

Белоруссия при худшем сценарии может потерять $11 млрд за 4 года из-за налогового маневра в РФ - пресс-секретарь президента

Белоруссия может недополучить порядка $ 11 млрд в ближайшие годы из-за реализации в России налогового маневра, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

"При самом худшем, конечно, развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти $11 млрд", - сказал Н.Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам пресс-секретаря, из-за проведения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли Белоруссия уже недополучила за последние 3 года $3,6 млрд.

Как сообщалось, Минск ведет с Москвой переговоры о механизме компенсации издержек, которые возникают в белорусском бюджете и нефтеперерабатывающей отрасли из-за реализации в РФ в 2019-2024 годах налогового маневра в нефтяной сфере.

По оценке белорусского Минфина, Минск в течение шести лет может потерять около $10 млрд из-за реализации механизма налогового маневра в России в случае непринятия компенсационных мер, в том числе от российской стороны.

Издержки белорусской стороны связаны с удорожанием беспошлинных поставок нефти и снижения доходов бюджета от экспорта нефтепродуктов и уменьшения ставки акцизов на топливо.

По данным концерна "Белнефтехим", с 2019 года нефть для белорусских НПЗ подорожает на $21,6 за тонну (при мировой цене $70 за баррель). Белоруссия для переработки в 2019 году импортирует из РФ 18 млн тонн нефти.

В рамках переговоров Минск предлагает предоставить компенсацию в виде снижения стоимости цены нефти, российская сторона предлагает решить вопрос путем межбюджетного трансферта.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НАЛОГИ, МАНЕВР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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