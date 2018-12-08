Белоруссия при худшем сценарии может потерять $11 млрд за 4 года из-за налогового маневра в РФ - пресс-секретарь президента

Белоруссия может недополучить порядка $ 11 млрд в ближайшие годы из-за реализации в России налогового маневра, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
"При самом худшем, конечно, развитии событий за предстоящие четыре года мы недополучим почти $11 млрд", - сказал Н.Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".
По словам пресс-секретаря, из-за проведения Россией налогового маневра в нефтяной отрасли Белоруссия уже недополучила за последние 3 года $3,6 млрд.
Как сообщалось, Минск ведет с Москвой переговоры о механизме компенсации издержек, которые возникают в белорусском бюджете и нефтеперерабатывающей отрасли из-за реализации в РФ в 2019-2024 годах налогового маневра в нефтяной сфере.
По оценке белорусского Минфина, Минск в течение шести лет может потерять около $10 млрд из-за реализации механизма налогового маневра в России в случае непринятия компенсационных мер, в том числе от российской стороны.
Издержки белорусской стороны связаны с удорожанием беспошлинных поставок нефти и снижения доходов бюджета от экспорта нефтепродуктов и уменьшения ставки акцизов на топливо.
По данным концерна "Белнефтехим", с 2019 года нефть для белорусских НПЗ подорожает на $21,6 за тонну (при мировой цене $70 за баррель). Белоруссия для переработки в 2019 году импортирует из РФ 18 млн тонн нефти.
В рамках переговоров Минск предлагает предоставить компенсацию в виде снижения стоимости цены нефти, российская сторона предлагает решить вопрос путем межбюджетного трансферта.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»