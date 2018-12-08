Боевик уничтожен в Дагестане

Бандит, причастный к преступлениям террористической направленности, уничтожен в ходе КТО в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
"На месте боестолкновения в окрестностях дагестанского села Эндирей обнаружено оружие, боеприпасы и СВУ", - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции на территории Хасавюртовского района Республики Дагестан, органами безопасности была получена информация о скрывающемся в окрестностях села Эндирей вооруженного бандита, причастного к ряду преступлений террористической направленности. Силами спецназа ФСБ России бандит был блокирован на окраине села. Отказавшись сложить оружие и сдаться властям, он открыл огонь по силам правопорядка и в ходе перестрелки был нейтрализован. На месте боестолкновения обнаружены автомат, пистолет, самодельное взрывное устройство и боеприпасы", - говорится в сообщении.
По имеющимся в Оперативном штабе данным, нейтрализованный бандит причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики. Он входил в состав банды сторонников ИГИЛ, ликвидированной в октябре нынешнего года.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.
Необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отмечается в сообщении НАК.
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