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Происшествия 08.12.2018 14:53

Боевик уничтожен в Дагестане

Бандит, причастный к преступлениям террористической направленности, уничтожен в ходе КТО в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

"На месте боестолкновения в окрестностях дагестанского села Эндирей обнаружено оружие, боеприпасы и СВУ", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции на территории Хасавюртовского района Республики Дагестан, органами безопасности была получена информация о скрывающемся в окрестностях села Эндирей вооруженного бандита, причастного к ряду преступлений террористической направленности. Силами спецназа ФСБ России бандит был блокирован на окраине села. Отказавшись сложить оружие и сдаться властям, он открыл огонь по силам правопорядка и в ходе перестрелки был нейтрализован. На месте боестолкновения обнаружены автомат, пистолет, самодельное взрывное устройство и боеприпасы", - говорится в сообщении.

По имеющимся в Оперативном штабе данным, нейтрализованный бандит причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики. Он входил в состав банды сторонников ИГИЛ, ликвидированной в октябре нынешнего года.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

Необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, отмечается в сообщении НАК.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, БОЕВИК, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]