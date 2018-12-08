Спикер парламента Ирана заявляет о важности Астанинского процесса по Сирии

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Председатель Собрания исламского совета Исламской республики Иран Али Лариджани отметил важность Астанинского процесса по сирийскому урегулированию и призвал к интенсификации сотрудничества между Ираном и Россией.
Ранее спецпредставитель госдепартамента США по сирийскому урегулированию Джеймс Джеффри заявил, что Вашингтон не видит смысла в продолжении сочинского и астанинского процессов по урегулированию конфликта в Сирии.
"В регионе сформировались такие схемы сотрудничества между нашими странами, которые, я полагаю, очень важными. В качестве примера можно указать на Астанинский процесс по поводу урегулирования сирийского вопроса, я полагаю, что это была очень хорошая инициатива",- сказал А.Лариджани в пятницу в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который прибыл с двухдневным визитом в Иран.
"Глубина наших отношений и текущая ситуация требуют, чтобы мы друг с другом чаще встречались",- сказал А.Лариджани.
Он отметил, что благодаря усилиям президента РФ Владимира Путина, а также спикера Госдумы В.Володина отношения между странами находятся в стадии роста.
Он назвал также успешными инициативы российского спикера В.Володина по взаимодействию на уровне двух парламентов.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что только в этом году это уже четвертая встреча главы иранского парламента и спикера Госдумы. Всего же за время работы седьмого созыва Госдумы это восьмая встреча глав парламентов двух стран.
"Динамику развития отношений между нашими странами задали президенты, и они многое сделали, чтобы придать импульс этому развитию по всем направлениям. Наша задача обеспечить законодательное взаимодействие, обеспечение принятых решений на должном уровне",- сказал В.Володин.
"Те форматы, которые реализуются у нас для активизации межпарламентского диалога показали свою эффективность, и мы можем сегодня об этом говорить", - отметил спикер Госдумы.
Он пояснил, что речь идет о двусторонней комиссии высокого уровня, в работе которой, по его словам, уже есть результаты, а также совещании спикеров стран Евразии. Еще один формат для взаимодействия двух стран - Совещание председателей парламентов в рамках конференции по вопросам безопасности и межрегионального сотрудничества. Он напомнил, что первое такое совещание прошло в декабре 2017 года в Пакистане в Исламабаде.
"И мы все сошлись во мнении, что он (этот формат совещания спикеров - ИФ) может быть эффективным",- сказал В.Володин.
Делегация депутатов Госдумы во главе со спикером палаты В.Володиным прибыла в пятницу в Тегеран с двухдневным визитом для участия в работе второй Конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
В делегацию Госдумы вошли два вице-спикера и 10 председателей профильных комитетов.
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