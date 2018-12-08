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ТЭК 08.12.2018 01:04

Иран, Венесуэла, Ливия освобождены от сделки ОПЕК плюс - Мазруи

Венесуэла, Ливия и Иран получили освобождение от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, сообщил президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи на итоговой пресс-конференции.

"Только три страны: Иран, Венесуэла - из-за санкций, Ливия - из-за текущей ситуации в стране", - сказал он.

Страны ОПЕК в рамках сделки сократят добычу нефти на 2,8%, не-ОПЕК - на 2%.

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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]