Иран, Венесуэла, Ливия освобождены от сделки ОПЕК плюс - Мазруи

Венесуэла, Ливия и Иран получили освобождение от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, сообщил президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи на итоговой пресс-конференции.

"Только три страны: Иран, Венесуэла - из-за санкций, Ливия - из-за текущей ситуации в стране", - сказал он.

Страны ОПЕК в рамках сделки сократят добычу нефти на 2,8%, не-ОПЕК - на 2%.