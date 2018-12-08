Иран, Венесуэла, Ливия освобождены от сделки ОПЕК плюс - Мазруи

Венесуэла, Ливия и Иран получили освобождение от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+, сообщил президент ОПЕК, министр нефти ОАЭ Сухейль Мухаммад аль-Мазруи на итоговой пресс-конференции.
"Только три страны: Иран, Венесуэла - из-за санкций, Ливия - из-за текущей ситуации в стране", - сказал он.
Страны ОПЕК в рамках сделки сократят добычу нефти на 2,8%, не-ОПЕК - на 2%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»