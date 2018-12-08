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ТЭК 08.12.2018 01:14

Азербайджан сократит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки - Минэнерго

Азербайджан сократит добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю октября 2018 года - до 763 тыс. баррелей, отмечается в сообщении Минэнерго.

«С целью содействия процессу урегулирования нефтяного рынка Азербайджан поддержал решение о сокращении добычи. Азербайджан взял обязательство сократить добычу на 20 тыс. баррелей в сутки. В октябре добыча составляла 783 тыс. баррелей, со следующего года Азербайджан будет сохранять данный показатель на уровне 763 тыс.», - отмечается в сообщении.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов считает, что решение о сокращении добычи нефти, принятое по итогам заседания ОПЕК+, является важным шагом для развития нефтяного рынка и нефтяной промышленности. «В последнее время под влиянием политических и экономических факторов цена на нефть падала, процесс приобретал продолжительный характер. Преобладание добычи над потреблением, прогнозирование снижения в мировой экономике и на следующий год обеспечивало падение цен. Единственную поддержке нефтяному рынку могли оказать лишь страны ОПЕК+. Сегодняшнее решение стало очень важным шагом для производителей нефти, нефтяного рынка и будущего нефтяной промышленности», - отметил он.

Как сообщалось ранее, страны ОПЕК+ на заседании в пятницу в Вене приняли решение сократить добычу нефти суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на ОПЕК приходится 800 тыс. баррелей, не-ОПЕК- 400 тыс.

А.Азизов

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Тэги: НЕФТЬ, ОПЕК, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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