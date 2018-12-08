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Регион 08.12.2018 15:36

Президент Грузии призывает сохранить резервный фонд главы государства

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что резервный президентский фонд, который упразднен в проекте госбюджета страны на 2019 год, обязательно должен быть сохранен.

"Сила неисполнительного президента в тех людях, которые реализовывали проекты данного фонда. Я хотел бы призвать тех людей, которых касается вопрос финансирования президентского фонда, обязательно оставить президенту эту возможность, так как через проекты резервного фонда президент лично связан с общественностью", - заявил Г. Марвелашвили в пятницу в президентском дворце, представляя отчет пятилетней деятельности фонда.

По словам главы государства, резервный фонд не только не должен упраздняться, но напротив, должен дать возможность будущему президенту еще больше общаться с гражданами Грузии, иметь больше возможности служить своей стране.

"Надеюсь, они прислушаются к моему совету", - сказал Г.Маргвелашвили.

Согласно отчету, из резервного президентского фонда в 2014-2018 годах было профинансировано 405 проектов более 100 организаций.

Решением президента за утверждение гуманных идей, активную общественную и благотворительную деятельность представители ряда организаций, участвовавших в проектах, профинансированных резервным президентским фондом были награждены Орденом Чести.

В проекте госбюджета Грузии на 2019 год существенно сокращено финансирование института президента. Расходы на президентскую администрацию сокращаются с 10 млн лари до 6 млн лари ($3,7 млн до $2,2 млн). Штатное расписание сотрудников президентской администрации сокращается со 140 до 60 сотрудников. Кроме того, аннулируется резервный президентский фонд, составлявший до 10 млн лари.

Новая конституция Грузии, которая вступит в силу 16 декабря, сразу после церемонии инаугурации избранного президента Саломе Зурабишвили, существенно ограничивает полномочия президента и сводит их к представительским.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ФОНД, РЕЗЕРВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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