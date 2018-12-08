Шесть человек погибли и более 100 получили ранения во время давки в ночном клубе в Италии - СМИ

Шесть человек погибли и более 100 получили ранения в давке в ночном клубе в прибрежном городе в центральной Италии, сообщают местные СМИ.

По данным газеты "Ля Република", из 100 раненых 12 находятся в тяжелом состоянии, их жизнь в опасности. Среди погибших пять несовершеннолетних и мама одного из подростков.

Как сообщили агентству ANSA представители пожарной службы, зрители рэп-концерта в ночном клубе в коммуне Коринальдо (провинция Анкона) на Адриатическом море запаниковали и побежали к выходу после того, как кто-то распылил перцовый аэрозоль.

По словам одного из спасенных подростков, когда он попытался бежать, обнаружил, что, по крайней мере, один из аварийных выходов был заблокирован.