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Происшествия 08.12.2018 10:00

Шесть человек погибли и более 100 получили ранения во время давки в ночном клубе в Италии - СМИ

Шесть человек погибли и более 100 получили ранения в давке в ночном клубе в прибрежном городе в центральной Италии, сообщают местные СМИ.

По данным газеты "Ля Република", из 100 раненых 12 находятся в тяжелом состоянии, их жизнь в опасности. Среди погибших пять несовершеннолетних и мама одного из подростков.

Как сообщили агентству ANSA представители пожарной службы, зрители рэп-концерта в ночном клубе в коммуне Коринальдо (провинция Анкона) на Адриатическом море запаниковали и побежали к выходу после того, как кто-то распылил перцовый аэрозоль.

По словам одного из спасенных подростков, когда он попытался бежать, обнаружил, что, по крайней мере, один из аварийных выходов был заблокирован.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОНЦЕРТ, ДАВКА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]