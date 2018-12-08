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Это интересно 08.12.2018 19:23

Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА

Американский космический аппарат InSight, совершивший посадку на Марсе, передал с "красной планеты" на Землю аудиозапись ветра, сообщил глава Национального управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) Джим Брайденстайн.

"Срочная новость: Люди никогда до сих пор не слышали звук ветра с Марса! Слушайте звуки Марса, записанные InSight, когда марсианские ветры веяли над нашим посадочным модулем. Лучше слушать в наушниках или с сабвуфером", - написал Дж.Брайденстайн в своем аккаунте в Twitter.

Директор НАСА прикрепил к своему сообщению ссылку на аудиозапись глухого звука марсианского ветра.

Исследовательский зонд InSight, совершил посадку 26 ноября в западной части вулканического области Элизиум вблизи экватора Марса. Его миссия рассчитана на два года.

Отмечается, что звуки ветра были записаны с помощью сейсмометра SEIS , который должен определить уровень сейсмической активности, особенности внутреннего строения Марса и отслеживать падение метеоритов,

Наряду с этим InSight оснащен зондом HP3, который измерит количество тепла, исходящего из глубинных слоев Красной планеты. Оба прибора будут установлены на поверхности планеты с помощью роботизированной руки на некотором расстоянии от посадочной платформы. Для обеспечения работы приборов будет пробурена 5-метровая скважина. На американском аппарате также размещен инструмент TWINS для изучения погодных условий на Марсе.

Помимо этого, на американском космическом аппарате имеется микрочип, на котором записаны имена 2,4 млн человек, в том числе 60 тыс. россиян, принявших участие в акции "Отправь свое имя на Марс".

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Тэги: США, НАСА, МАРС, ВЕТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]