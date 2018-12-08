Спиваков посвятит концерт 100-летию со дня рождения Солженицына

Выдающийся дирижер и скрипач Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России выступят 16 декабря в Москве на концерте, посвященном 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына.

Как сообщают организаторы, в концерте в ММДМ также примут участие сын писателя - пианист Игнат Солженицын и Академический большой хор "Мастера хорового пения". В этот вечер прозвучат шедевры мировой классической музыки, а также одно из последних произведений петербургского композитора Юрия Фалика. В основу сочинения легла "Молитва о России" из цикла прозаических миниатюр "Крохотки" (1963) А.Солженицына.

В программе - Второй концерт Бетховена. В.Спиваков представит свою интерпретацию Пятой симфонии Шостаковича.