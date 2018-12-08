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Культура 08.12.2018 16:00

Спиваков посвятит концерт 100-летию со дня рождения Солженицына

Выдающийся дирижер и скрипач Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России выступят 16 декабря в Москве на концерте, посвященном 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына.

Как сообщают организаторы, в концерте в ММДМ также примут участие сын писателя - пианист Игнат Солженицын и Академический большой хор "Мастера хорового пения". В этот вечер прозвучат шедевры мировой классической музыки, а также одно из последних произведений петербургского композитора Юрия Фалика. В основу сочинения легла "Молитва о России" из цикла прозаических миниатюр "Крохотки" (1963) А.Солженицына.

В программе - Второй концерт Бетховена. В.Спиваков представит свою интерпретацию Пятой симфонии Шостаковича.

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Тэги: РОССИЯ, СПИВАКОВ, КОНЦЕРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]