Спиваков посвятит концерт 100-летию со дня рождения Солженицына

Выдающийся дирижер и скрипач Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России выступят 16 декабря в Москве на концерте, посвященном 100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына.
Как сообщают организаторы, в концерте в ММДМ также примут участие сын писателя - пианист Игнат Солженицын и Академический большой хор "Мастера хорового пения". В этот вечер прозвучат шедевры мировой классической музыки, а также одно из последних произведений петербургского композитора Юрия Фалика. В основу сочинения легла "Молитва о России" из цикла прозаических миниатюр "Крохотки" (1963) А.Солженицына.
В программе - Второй концерт Бетховена. В.Спиваков представит свою интерпретацию Пятой симфонии Шостаковича.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»