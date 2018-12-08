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СНГ 08.12.2018 17:19

Спикер Госдумы заявил, что США продолжают использовать террористов как инструмент прямого вмешательства в дела суверенных государств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против продвигаемой США концепции "противодействия насильственному экстремизму".

"Слаженной работе мешают геополитические амбиции Соединённых Штатов Америки, которые продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств. Пытаются подвести под это обоснование в виде так называемой концепции "противодействия насильственному экстремизму", - сказал В.Володин на Второй конференции спикеров Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. "В рамках этой концепции государствам навязывается идея внедрения "антиэкстремистских стандартов" воспитания гражданского общества так называемыми "независимыми международными экспертами", минуя законные власти", - отметил он.

В результате таких действий, по его словам, подрываются государственные институты, в обществе разжигаются экстремистские настроения и призывы к "цветным революциям".

"Терроризм ещё больше усиливается, нанося ущерб странам и целым регионам. Наглядные тому примеры - Ближний Восток и Северная Африка. За четыре года, с 2011 по 2015 гг., международный терроризм в Сирии вырос до масштабов "террористического псевдогосударства", - сказал В.Володин.

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Тэги: РОССИЯ, ВОЛОДИН, США, ТЕРРОРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]