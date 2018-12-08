Спикер Госдумы заявил, что США продолжают использовать террористов как инструмент прямого вмешательства в дела суверенных государств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против продвигаемой США концепции "противодействия насильственному экстремизму".

"Слаженной работе мешают геополитические амбиции Соединённых Штатов Америки, которые продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств. Пытаются подвести под это обоснование в виде так называемой концепции "противодействия насильственному экстремизму", - сказал В.Володин на Второй конференции спикеров Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. "В рамках этой концепции государствам навязывается идея внедрения "антиэкстремистских стандартов" воспитания гражданского общества так называемыми "независимыми международными экспертами", минуя законные власти", - отметил он.

В результате таких действий, по его словам, подрываются государственные институты, в обществе разжигаются экстремистские настроения и призывы к "цветным революциям".

"Терроризм ещё больше усиливается, нанося ущерб странам и целым регионам. Наглядные тому примеры - Ближний Восток и Северная Африка. За четыре года, с 2011 по 2015 гг., международный терроризм в Сирии вырос до масштабов "террористического псевдогосударства", - сказал В.Володин.