Спикер Госдумы заявил, что США продолжают использовать террористов как инструмент прямого вмешательства в дела суверенных государств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против продвигаемой США концепции "противодействия насильственному экстремизму".
"Слаженной работе мешают геополитические амбиции Соединённых Штатов Америки, которые продолжают использовать террористов и экстремистов как инструмент давления, прямого вмешательства в дела суверенных государств. Пытаются подвести под это обоснование в виде так называемой концепции "противодействия насильственному экстремизму", - сказал В.Володин на Второй конференции спикеров Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции. "В рамках этой концепции государствам навязывается идея внедрения "антиэкстремистских стандартов" воспитания гражданского общества так называемыми "независимыми международными экспертами", минуя законные власти", - отметил он.
В результате таких действий, по его словам, подрываются государственные институты, в обществе разжигаются экстремистские настроения и призывы к "цветным революциям".
"Терроризм ещё больше усиливается, нанося ущерб странам и целым регионам. Наглядные тому примеры - Ближний Восток и Северная Африка. За четыре года, с 2011 по 2015 гг., международный терроризм в Сирии вырос до масштабов "террористического псевдогосударства", - сказал В.Володин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»