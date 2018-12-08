России нужно сконцентрироваться на решении внутренних проблем, чтобы не закончить, как СССР - глава Счетной палаты

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что если не отвлечься от внешнеполитических успехов и не обратить внимания на внутренние проблемы, решение которых и приводит страну к подлинному величию, то Россия может пойти по пути, который привел к развалу СССР.
Выступая на открытии Общероссийского гражданского форуму, А.Кудрин высказал мнение, что России, "которая была раньше Советским союзом с определенными амбициями, идеологией, своей ролью, очень тяжело перестраиваться".
"И может быть, мы сегодня ещё в значительной степени заложники той культуры, того менталитета, который сложился. И когда страна много лет оценивала свои поражения на разных фронтах - от технологий до военных и территориальных, - это (был) такой наркотик, который вкололи (нам) в части того, что мы снова стали (измерять свои достижения - ИФ) по таким-то и таким-то показателями", - сказал он.
Вместе с тем, отметил А.Кудрин, "это ощущение длится недолго".
"Советский союз не из-за заговоров развалился, а из-за несовершенной модели развития своей экономики и политической системы. Это внутренние были проблемы. Они стали источником вот этих поражений. Поэтому сегодня, если мы не будем уделять внимание снова внутренним причинам - факторам нашего успешного развития, если мы не увидим этого и вовремя не обратим на это внимание, мы снова будем терпеть поражения",- сказал глава СП РФ.
"В этом смысле успехи во внешней политике, которые иногда предлагаются как наше возвращение в круг ведущих стран - это некоторая иллюзия, которая некоторое время может поддерживаться", - добавил А.Кудрин.
По его словам, пока не создан "экономический базис этого процветания или величия России". "И пока даже не уделяем этому достаточного внимания", - сказал он.
По его мнению, пока нельзя сказать, что заявленные в новый политический цикл национальные цели и проекты, обсуждаемые в настоящее время в правительстве, "нацелены таким образом, правильно сгруппированы, чтобы они создали этот будущий экономический базис".
"Сейчас идёт дискуссия, она ещё не завершилась, но пока я, к сожалению, сомневаюсь в том, что мы понимаем масштаб вызовов и те проблемы, с которыми мы встретимся в ближайшие шесть или десять лет в полном объеме", - заключил А.Кудрин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»