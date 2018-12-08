В США прокуроры затребовали тюремный срок для бывшего адвоката Трампа

Американская генпрокуратура потребовала приговорить бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к пятилетнему тюремному сроку, сообщают в субботу западные СМИ.
По их данным, М.Коэну инкриминируют лживые высказывания, налоговые преступления, а также махинации в ходе избирательной кампании.
В документе, опубликованном спецпрокурором Робертом Мюллером, говорится, что М.Коэн выходил на связь с гражданином РФ в ходе предвыборной кампании.
В ноябре 2015 года М.Коэн общался с россиянином, фамилия которого называется, который предложил создать "политическое" взаимодействие с Россией на "правительственном уровне", говорится в документе.
М.Коэн, как отмечается в документе, отказался от предложения, однако отслеживал до июня 2016 года судьбу строительного проекта в Москве - пока Трамп не победил на праймериз Республиканской партии.
Кроме того, Р.Мюллер опубликовал информацию о бывшем главе избирательного штаба Д.Трампе Поле Манафорте, который ранее был обвинен во лжи. По данным спецпрокурора, П.Манафорт не раз говорил неправду о своих контактах с политическим консультантом, подозреваемым в связях с российской разведкой.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что М.Коэн "всегда лгал" и что дело П.Манафорта не имеет отношения к Д.Трампу.
На прошлой неделе М.Коэн признал вину в даче ложных показаний конгрессу по "российскому делу".
По данным СМИ, речь идет о заявлениях в 2017 году в ходе слушаний в сенате США относительно планов по строительству Трамп-тауэр в Москве. В частности, по словам экс-адвоката Д.Трампа, он соврал на слушаниях, когда сказал, что обсуждение этого проекта завершилось в январе 2016 года.
Р.Мюллер занимается расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Российская сторона и сам Д.Трамп неоднократно отвергали эти подозрения.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»