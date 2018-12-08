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Спорт 08.12.2018 14:01

Гурбан Гурбанов подал в отставку с поста главного тренера сборной Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Гурбан Гурбанов подал в отставку.

Об этом Г.Гурбанов сообщил журналистам после состоявшегося в субботу очередного заседания Исполнительного комитета Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Он также принял решение выйти из членства Исполкома АФФА и сосредоточиться на работе в клубе «Карабах», главным тренером которого является.

Г.Гурбанов возглавил сборную страны в ноябре 2017 года, сменив на этом посту хорвата Роберта Просинечки.

«Имя нового главного тренера сборной страны будет названо в ближайшее время, в течение месяца», - сказал по итогам заседания Исполкома генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов.

Он отметил важность получения Азербайджаном права на участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

«В этом случае мы проведем две игры на своем поле, что даст нам определенное преимущество над соперником», - подчеркнул генсек.

Э.Мамедов выразил отношение к отставке Г.Гурбанова с поста главного тренера сборной.

«Для нас очень важны также результаты, которые показывает «Карабах». Опыт показывает, что работать на двух позициях очень сложно», - сказал он.

Р.Бабаев

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Тэги: СБОРНАЯ, ТРЕНЕР, ОТСТАВКА


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