В Тегеране заявляют о стремлении скорее реализовать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан подтвердил на встрече со спикером Госдумы Вячеслава Володина намерение своей страны обеспечить скорейшее вступление в силу соглашения с Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли.
"Иранская сторона подтверждает намерение обеспечить скорейшее вступление в силу временного соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - передал слова министра журналистам одни из участников встречи.
Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.
ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»