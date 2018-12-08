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Регион 08.12.2018 18:39

В Тегеране заявляют о стремлении скорее реализовать соглашение о ЗСТ с ЕАЭС

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан подтвердил на встрече со спикером Госдумы Вячеслава Володина намерение своей страны обеспечить скорейшее вступление в силу соглашения с Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли.

"Иранская сторона подтверждает намерение обеспечить скорейшее вступление в силу временного соглашения о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном", - передал слова министра журналистам одни из участников встречи.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года.

ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 2015 года. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

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Тэги: ИРАН, ЕАЭС, ЗСТ, НАМЕРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]