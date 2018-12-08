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СНГ 08.12.2018 19:00

Инфляция в России прогнозируется в районе 5% в 2019 году

Инфляция в России в следующем году может быть в районе 4,6-5,5%, считает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я больше придерживаюсь ориентиров, которые даёт Центральный банк. В интервале где-то от 4,6 до 5,5%. Это выше, чем официальный прогноз", - сказал А.Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах "Общероссийского гражданского форума".

По его словам, рост пенсий в РФ в следующем году будет превышать темпы инфляции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ, КУДРИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]