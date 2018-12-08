Инфляция в России прогнозируется в районе 5% в 2019 году

Инфляция в России в следующем году может быть в районе 4,6-5,5%, считает глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Я больше придерживаюсь ориентиров, которые даёт Центральный банк. В интервале где-то от 4,6 до 5,5%. Это выше, чем официальный прогноз", - сказал А.Кудрин, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах "Общероссийского гражданского форума".

По его словам, рост пенсий в РФ в следующем году будет превышать темпы инфляции.