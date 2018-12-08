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СНГ 08.12.2018 19:50

Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на израильско-ливанской границе и взаимодействие в Сирии

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Биньямин Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане", - говорится в сообщении.

При обсуждении ситуации в Сирии В.Путин подчеркнул "необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии", информирует пресс-служба.

В этой связи была подчеркнута актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы, отмечается в сообщении.

"Условлено проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран", - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]