Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на израильско-ливанской границе и взаимодействие в Сирии

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Биньямин Нетаньяху проинформировал о деталях проводимой израильскими вооруженными силами операции вдоль линии, разделяющей Израиль и Ливан. С российской стороны отмечена важность обеспечения стабильности в этом районе в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности и при координирующей роли Временных сил ООН в Ливане", - говорится в сообщении.

При обсуждении ситуации в Сирии В.Путин подчеркнул "необходимость совершенствования российско-израильского взаимодействия по военной линии", информирует пресс-служба.

В этой связи была подчеркнута актуальность предстоящего в ближайшее время контакта между экспертами министерств обороны в рамках совместной рабочей группы, отмечается в сообщении.

"Условлено проработать вопрос о проведении очередной личной встречи лидеров двух стран", - подчеркивается в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.