Демонстранты в Париже попытались начать марш в сторону Елисейского дворца - СМИ

Участники антиправительственной акции протеста "желтых жилетов" в Париже попытались начать марш к Елисейскому дворцу - резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Однако их путь, пролегающей по Елисейским полям, преграждают подразделения полиции по борьбе с беспорядками, отмечает АП.

АП сообщает, что, натолкнувшись на полицейские кордоны, группа из нескольких сотен протестующих попыталось обогнуть преграды по боковым улицам.

В итоге полиция применила против этой колонны демонстрантов слезоточивый газ, а также стала отталкивать их назад своими щитами.

Кроме этого, полиция перекрыла все улицы в районе Елисейского дворца при помощи грузовиков и стальных барьеров.

Всего к охране правопорядка только Париже привлечены около 8 тыс. полицейских.

Ранее полицейские задержали не менее 343 человек. Но, уточняет АП, на данный момент не наблюдается признаков серьезных беспорядков или мародерства, которыми были отмечены акции протеста "желтых жилетов" в Париже на прошлых выходных.

Демонстранты начали собираться на рассвете возле Триумфальной арки, которая пострадала в ходе беспорядков на прошлых выходных. Протестующие несли с собой флаги Франции, на них были жилеты с неоновыми названиями их общественного движения.

В субботу глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал участников протеста к спокойствию. Он также заявил, что в рядах протестующих пытаются спрятаться "творящие насилие люди", от которых мирным участникам протеста следует держаться подальше.

АП отмечает, что в последние дни Э.Макрона почти не появляется на публике. Однако в ночь на субботу, по данным местным СМИ, он провел встречу с сотрудниками подразделения полиции по борьбе с беспорядками, размещенными в Париже.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Ранее на этой неделе телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе намеченной на субботу акции демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.