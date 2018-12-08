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Дальнее зарубежье 08.12.2018 14:58

Демонстранты в Париже попытались начать марш в сторону Елисейского дворца - СМИ

Участники антиправительственной акции протеста "желтых жилетов" в Париже попытались начать марш к Елисейскому дворцу - резиденции президента Франции Эмманюэля Макрона, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Однако их путь, пролегающей по Елисейским полям, преграждают подразделения полиции по борьбе с беспорядками, отмечает АП.

АП сообщает, что, натолкнувшись на полицейские кордоны, группа из нескольких сотен протестующих попыталось обогнуть преграды по боковым улицам.

В итоге полиция применила против этой колонны демонстрантов слезоточивый газ, а также стала отталкивать их назад своими щитами.

Кроме этого, полиция перекрыла все улицы в районе Елисейского дворца при помощи грузовиков и стальных барьеров.

Всего к охране правопорядка только Париже привлечены около 8 тыс. полицейских.

Ранее полицейские задержали не менее 343 человек. Но, уточняет АП, на данный момент не наблюдается признаков серьезных беспорядков или мародерства, которыми были отмечены акции протеста "желтых жилетов" в Париже на прошлых выходных.

Демонстранты начали собираться на рассвете возле Триумфальной арки, которая пострадала в ходе беспорядков на прошлых выходных. Протестующие несли с собой флаги Франции, на них были жилеты с неоновыми названиями их общественного движения.

В субботу глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал участников протеста к спокойствию. Он также заявил, что в рядах протестующих пытаются спрятаться "творящие насилие люди", от которых мирным участникам протеста следует держаться подальше.

АП отмечает, что в последние дни Э.Макрона почти не появляется на публике. Однако в ночь на субботу, по данным местным СМИ, он провел встречу с сотрудниками подразделения полиции по борьбе с беспорядками, размещенными в Париже.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Ранее на этой неделе телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе намеченной на субботу акции демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОТЕСТУЮЩИЕ, ДВОРЕЦ, МАРШ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]