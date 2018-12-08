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Регион 08.12.2018 20:16

Володин на встрече с Рухани назвал отношения парламентов РФ и Ирана очень эффективными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на двусторонней встрече с президентом Хасаном Рухани заявил об эффективности отношений парламентов РФ и Ирана.

"Высоко оцениваем двусторонние отношения наших стран, отмечаем важную роль президента России Владимира Путина в поддержании их уровня. Можно констатировать, что в последние пять лет мы фиксируем новый этап сотрудничества", - обратился Х.Рухани к председателю Госдумы.

В.Володин в свою очередь передал Х.Роухани слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.

"Важно, что мы законодательно обеспечиваем решения руководства наших стран. Отношения парламентов России и Ирана сейчас очень эффективны и приводят к конкретным результатам", - отметил спикер.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ВОЛОДИН, РУХАНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]