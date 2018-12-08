Володин на встрече с Рухани назвал отношения парламентов РФ и Ирана очень эффективными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на двусторонней встрече с президентом Хасаном Рухани заявил об эффективности отношений парламентов РФ и Ирана.
"Высоко оцениваем двусторонние отношения наших стран, отмечаем важную роль президента России Владимира Путина в поддержании их уровня. Можно констатировать, что в последние пять лет мы фиксируем новый этап сотрудничества", - обратился Х.Рухани к председателю Госдумы.
В.Володин в свою очередь передал Х.Роухани слова приветствия и добрые пожелания от президента России Владимира Путина.
"Важно, что мы законодательно обеспечиваем решения руководства наших стран. Отношения парламентов России и Ирана сейчас очень эффективны и приводят к конкретным результатам", - отметил спикер.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма
Цена на нефть в диапазоне $55-65 за баррель приемлема как для производителей, так и для потребителей - Новак
Фалих: мы сможем наращивать добычу нефти, даже если добыча в США вырастет на фантастические цифры
Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира
Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»