Все россияне получат право на обезболивание, в том числе наркотическими средствами - министр здравоохранения

Все россияне смогут получать обезболивание, в том числе наркотическое, это прописано в новом законопроекте о паллиативной помощи, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"Правительство одобрило новый законопроект о паллиативной медпомощи, вносящий изменения в закон об основах охраны здоровья. Он внесен в Думу. В нем прописано право каждого человека на обезболивание, включая все возможные средства - сильнодействующие, наркотические лекарственные препараты", - сказала В.Скворцова, выступая на съезде "Единой России" в субботу.
По ее словам, в законопроекте также идёт речь о возможности проведения паллиативной помощи в стационаре, амбулатории, на дому, обеспечивается комплексный подход с социальным уходом, социальной поддержкой и психологической помощью.
В.Скворцова сообщила, что в этом году правительство из своих резервов выделило 4,5 млрд рублей на развитие паллиативной помощи, в том числе на закупку обезболивающих лекарств, включая наркотические и сильнодействующие.
В министерстве принята ведомственная целевая программа, в которой на обезболивание в течение трех лет ежегодно будет выделяться более 5 млрд рублей.
В.Скворцова также призвала волонтеров и "единороссов" сообщать, если близких людей в каких-то регионах не пускают в реанимации. По ее словам, проделана большая работа, чтобы этот доступ был везде и у всех. Для волонтеров, по ее словам, открытость медучреждений - норма жизни.
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