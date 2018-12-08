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Дальнее зарубежье 08.12.2018 15:41

"Желтые жилеты" собираются в Брюсселе

Полиция в Брюсселе осуществляет в субботу на вокзалах контроль над пассажирами и избирательный досмотр в связи с объявленным в соцсетях сбором "желтых жилетов", которые начали прибывать утром в бельгийскую столицу для очередной массовой акции.

Официальный представитель брюссельской полиции Илзе Ван де Кере сообщила телеканалу RTBF, что служащие разных подразделений местной полиции и федеральная полиция, пожарные, транспортные службы Брюсселя сотрудничают для обеспечения порядка.

Она отметила, что цель полиции - гарантировать "жителям и гостям города нормальное пребывание в нем".

Многие поезда в эту субботу не останавливаются на Центральном вокзале Брюсселя, закрыта пересадочная станция метро "Парк" в центре города близ правительственных учреждений. В остальном метро пока функционирует нормально, но для наземного транспорта полиция обещает проблемы.

Закрыт один из центральных автомобильных туннелей города. Транспортное управление Брюсселя предупреждает о возможных заторах на дорогах столицы и Брюссельского региона.

Утром в субботу "желтые жилеты" блокировали в обоих направлениях автомагистраль E17 в Западной Фландрии на границе с Францией.

Также в районе бельгийско-французской границы была перекрыта автомагистраль E40.

В районе брюссельской площади Шумана, где располагаются основные учреждения ЕС, "европейский квартал" полностью закрыт силами порядка даже для местных жителей, сообщают СМИ.

Они также отмечают, что с утра группы "желтых жилетов" собирались в разных местах города. Но никакой точный час начала манифестации не объявлялся, и участники акции явно испытывают проблемы с координацией общего движения.

30 ноября манифестация "желтых жилетов", пытавшаяся достичь квартала правительственных учреждений, была остановлена полицией, произошли столкновения, последовали беспорядки. Следствие по итогам погромов продолжается.

К полудню субботы чуть больше сотни манифестантов направлялись по бульварам в сторону улицы Луа, где располагаются правительственные учреждения Бельгии. Полиция наблюдала за движением со стороны. Инцидентов пока не было, и в рядах манифестантов призывают к мирному протесту.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ПРОТЕСТЫ, АКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]