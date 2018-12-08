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Дальнее зарубежье 08.12.2018 20:43

Глава МВД Италии выразил соболезнования родственникам погибших в ночном клубе, призвал найти виновных в трагедии

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выразил соболезнования родственникам погибших в ночном клубе вблизи города Анконо и призвал найти виновных в трагедии.

"Нельзя так умирать в 15 лет. Мои мысли и молитвы с шестью погибшими этой ночью. Надеюсь на скорейшее выздоровление 13 человек, находящихся в тяжелом состоянии", - написал М.Сальвини в своем Facebook.

По его словам, нужно найти тех, кто ответственен за гибель шести человек. "Они из-за злобы, глупости или жадности превратили эту вечеринку в трагедию", - добавил глава итальянского МВД.

В ночь на субботу вблизи города Анконо в результате давке на рэп-концерте исполнителя Sfera Ebbasta погибли шесть человек. Согласно данным полиции, давка была спровоцирована распылением газа из перцового баллончика одним из посетителей. Около 60 человек госпитализированы. 13 из них находятся в тяжелом состоянии.

По данным полиции, среди погибших - три девушки и двое молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет, а также женщина в возрасте 39 лет, которая пришла на концерт со своей дочерью.

М.Сальвини предположил, что, возможно, в здании ночного клуба "находилось больше людей, чем это допускается" правилами техники безопасности.

Местные СМИ передают, что во время концерта в клубе находилось около одной тысячи человек.

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Тэги: ИТАЛИЯ, МВД, ТРАГЕДИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]