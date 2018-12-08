Глава МВД Италии выразил соболезнования родственникам погибших в ночном клубе, призвал найти виновных в трагедии

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выразил соболезнования родственникам погибших в ночном клубе вблизи города Анконо и призвал найти виновных в трагедии.
"Нельзя так умирать в 15 лет. Мои мысли и молитвы с шестью погибшими этой ночью. Надеюсь на скорейшее выздоровление 13 человек, находящихся в тяжелом состоянии", - написал М.Сальвини в своем Facebook.
По его словам, нужно найти тех, кто ответственен за гибель шести человек. "Они из-за злобы, глупости или жадности превратили эту вечеринку в трагедию", - добавил глава итальянского МВД.
В ночь на субботу вблизи города Анконо в результате давке на рэп-концерте исполнителя Sfera Ebbasta погибли шесть человек. Согласно данным полиции, давка была спровоцирована распылением газа из перцового баллончика одним из посетителей. Около 60 человек госпитализированы. 13 из них находятся в тяжелом состоянии.
По данным полиции, среди погибших - три девушки и двое молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет, а также женщина в возрасте 39 лет, которая пришла на концерт со своей дочерью.
М.Сальвини предположил, что, возможно, в здании ночного клуба "находилось больше людей, чем это допускается" правилами техники безопасности.
Местные СМИ передают, что во время концерта в клубе находилось около одной тысячи человек.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма
Цена на нефть в диапазоне $55-65 за баррель приемлема как для производителей, так и для потребителей - Новак
Фалих: мы сможем наращивать добычу нефти, даже если добыча в США вырастет на фантастические цифры
Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира
Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»