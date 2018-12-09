Десятилетний портфель зарубежных заказов Росатома в 2018г превысит $130 млрд - глава госкорпорации

Десятилетний портфель зарубежных заказов ГК "Росатом" превысит по итогам 2018 года $130 млрд, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Будет больше $130 на 10-летний период и около $200 млрд на полном жизненном цикле - это то, что выходит, в том числе, и за 10 лет", - сообщил он в субботу в кулуарах съезда партии "Единая Россия", отвечая на вопрос.
Ранее этот показатель прогнозировался по итогам года до $130 млрд.
Как сообщалось, 10-летний портфель зарубежных заказов "Росатома" по итогам 2017 г. составил $133,5 млрд, из которых на сооружение АЭС за рубежом пришлось $97 млрд, на урановую продукцию - $15 млрд, на ТВС и прочие виды деятельности - $21,5 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»