Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9335 RUR   0.0255 GBR   2.1717 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.49 -1.40 Brent 60.06 -1.50

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 11 Дек 12° 12 Дек 13°

СНГ 09.12.2018 16:57

Десятилетний портфель зарубежных заказов Росатома в 2018г превысит $130 млрд - глава госкорпорации

Десятилетний портфель зарубежных заказов ГК "Росатом" превысит по итогам 2018 года $130 млрд, сообщил "Интерфаксу" глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Будет больше $130 на 10-летний период и около $200 млрд на полном жизненном цикле - это то, что выходит, в том числе, и за 10 лет", - сообщил он в субботу в кулуарах съезда партии "Единая Россия", отвечая на вопрос.

Ранее этот показатель прогнозировался по итогам года до $130 млрд.

Как сообщалось, 10-летний портфель зарубежных заказов "Росатома" по итогам 2017 г. составил $133,5 млрд, из которых на сооружение АЭС за рубежом пришлось $97 млрд, на урановую продукцию - $15 млрд, на ТВС и прочие виды деятельности - $21,5 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОСАТОМ, ПОРТФЕЛЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]